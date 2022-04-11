Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Галатасарай»

В понедельник, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Фенербахче» примет «Галатасарай».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 20.30
Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 20-6, Дарушафака – 18-8, Газиантеп – 19-9, Каршияка – 17-9, Галатасарай – 16-10, Бурсаспор – 14-11, Тофаш – 15-12, Бахчешехир – 14-12, Бешикташ – 14-13, Тюрк Телеком – 11-15, Меркезефенди – 8-18, Бююкчекмедже – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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