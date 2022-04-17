Матч «Мемфис» – «Миннесота» был прерван из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной

Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Мемфисом» и «Миннесотой» (117:130, 0-1) был прерван во второй четверти из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной.

По словам репортера ESPN Роса Голд-Онвуде, женщина совершила это в знак протеста. Ранее на этой неделе другая болельщица во время матча плей-ин между «Миннесотой» и «Клипперс» попыталась приклеить руку к паркету, протестуя против владельца «Тимбервулвс» Глена Тэйлора от имени группы по защите животных Direct Action Everywhere.

На обеих протестующих были майки с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо», что является отсылкой к яичной ферме в Айове, принадлежащей Тэйлору, которой недавно пришлось убивать цыплят из-за вспышки птичьего гриппа.

Сегодняшний инцидент произошел на площадке на арене Федэкс Форум. Службе безопасности потребовалось больше минуты, чтобы перерезать цепь и увести протестующую с площадки.

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