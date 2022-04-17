Отцы Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса обнялись в конце матча между «Мемфисом» и «Миннесотой»

Отцы звезд и «Миннесоты» и Карла-Энтони Таунса пожали друг другу руки и обнялись в концовке матча между командами своих сыновей.

«Тимбервулс» обыграли «Гризлис» в гостях в первом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 130:117 (1-0).

Таунс принес победителям 29 очков (11 из 18 с игры), 13 подборов и 3 подбора. Морэнт отметился 32 очками (8 из 18 с игры, 16 из 20 с линии штрафных), 8 передачами и 4 подборами.

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