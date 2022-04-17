Иван Стребков и Дмитрий Хвостов не помогут «Нижнему Новгороду» в плей-офф из-за травм

Два разыгрывающих «Нижнего Новгорода» и выбыли из-за травм и смогут помочь команде в предстоящем розыгрыше плей-офф Лиги ВТБ.

Стребков получил надрыв передней поверхности бедра, у Хвостова растяжение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления обоих игроков составляют три-четыре недели, но будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Сегодня «НН» играет на выезде против «Пармы». В случае победы команда займет 7-е место в таблице и выйдет в плей-офф на «Зенит».

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