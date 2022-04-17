Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Астану», «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Пармой»

В воскресенье, 17 апреля, состоятся заключительные матчи регулярного чемпионата регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Красноярский «Енисей» примет на своей площадке казахстанскую «Астану», пермская «Парма» сыграет дома с «Нижним Новгородом».
«Енисей» может подняться на 7-е место в таблице, если победит «Астану», а «НН» проиграет «Парме». Пермская команда гарантировала себе 5-е место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 15-3, Зенит – 14-4, УНИКС – 14-4, Локомотив-Кубань – 11-7, Парма-Парибет – 9-8, Автодор – 9-9, Нижний Новгород – 6-11, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-15, Астана – 2-15, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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