Зоран Лукич: «Нижнему» не хватало выбывших игроков, много ошибок»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил травмы в качестве главной причиной поражения от «Локомотива-Кубань» (70:97) в Единой лиге ВТБ.
«Нам катастрофически не хватало выбывших из строя игроков. В организации нападения молодым не хватает опыта, допущено слишком много ошибок. Именно потери сегодня и стали определяющим фактором в исходе матча. Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре. Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности Александру Ганькевичу. Он играл на уколах, через боль. Пример настоящего профессионала, достойного отношению к делу, к игре, к команде», – заявил Лукич.
После сегодняшнего поражения «Нижний Новгород» потерял шансы на шестое место в Единой лиге ВТБ. Команда с показателями 6-11 остается на седьмой строчке в таблице.
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