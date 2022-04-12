Зоран Лукич: «Нижнему» не хватало выбывших игроков, много ошибок»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил травмы в качестве главной причиной поражения от «Локомотива-Кубань» (70:97) в Единой лиге ВТБ.

«Нам катастрофически не хватало выбывших из строя игроков. В организации нападения молодым не хватает опыта, допущено слишком много ошибок. Именно потери сегодня и стали определяющим фактором в исходе матча. Травмы, к сожалению, сильно отразились на нашей игре. Поэтому хочу сказать отдельные слова благодарности . Он играл на уколах, через боль. Пример настоящего профессионала, достойного отношению к делу, к игре, к команде», – заявил Лукич.

После сегодняшнего поражения потерял шансы на шестое место в лиге ВТБ. Команда с показателями 6-11 остается на седьмой строчке в таблице.

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