Бранко Максимович: «Локо» вышел заряженным, хорошо организовал игру»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович отметил настрой команды в матче против «Нижнего Новгорода» (97:70) в Единой лиге ВТБ.

«Команда вышла с должным настроем. С первых секунд игроки были заряжены на борьбу, концентрацию сохраняли на протяжении практически всего матча. Наши 24 результативные передачи и 23 ошибки соперника говорят о том, что у нас хорошо была организована и командная защита, и командное нападение», – сказал Максимович.

Благодаря сегодняшней победе закрепился на четвертом месте в лиге ВТБ (10-7).

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