Мартюк отвесил блок-шот, Барфорд завершил аллей-уп Макколлума

Игроки «Локомотива-Кубань» организовали серию ярких моментов в ходе матча против «Нижнего Новгорода» (97:70).

В середине четвертой четверти отзащищался с помощью эффектного блок-шота. подобрал мяч и устремился в быстрый отрыв, после чего исполнил аллей-уп на .

Мартюк также набрал 8 очков и 4 подбора в матче. Показатели Макколлума составили 8 очков и 9 передач, Барфорда – 10 очков, 4 подбора и 4 передачи.

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