Демаркус Казинс был удален за два технических в четвертой четверти матча против «Голден Стэйт»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА видео судьи Демаркус Казинс НБА плей-офф Баскетбол

Центровой «Денвера» Демаркус Казинс был удален с площадки в первом матче плей-офф против своей бывшей команды «Голден Стэйт» (107:123, 0-1).

Инцидент произошел за 10:28 до конца четвертой четверти встречи. Казинс выразил возмущение техническим фолом и тут же получил второй технический вместе с автоматическим удалением с площадки.

Запасной центровой «Наггетс» покинул паркет с 7 очками, 2 подборами, 2 передачи и 1 блок-шотом.

Казинс выступал за «Уорриорз» в сезоне-2018/19.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные