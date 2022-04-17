Демаркус Казинс был удален за два технических в четвертой четверти матча против «Голден Стэйт»

Центровой был удален с площадки в первом матче плей-офф против своей бывшей команды (107:123, 0-1).

Инцидент произошел за 10:28 до конца четвертой четверти встречи. Казинс выразил возмущение техническим фолом и тут же получил второй технический вместе с автоматическим удалением с площадки.

Запасной центровой «Наггетс» покинул паркет с 7 очками, 2 подборами, 2 передачи и 1 блок-шотом.

Казинс выступал за «Уорриорз» в сезоне-2018/19.

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