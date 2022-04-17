Стефен Карри сыграет в 1-м матче с «Денвером»

Разыгрывающий примет участие в первом матче плей-офф против (16 апреля).

Об этом сообщил главный тренер команды .

Карри последний раз играл 16 марта, когда получил растяжение связок голеностопа. На этой неделе он начал тренироваться в общей группе и вышел в двустороннем матче.

В нынешнем сезоне 34-летний разыгрывающий набирает 25,5 очка, а также 6,3 передачи и 5,2 подбора в среднем за матч при реализации 38% трехочковых.

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