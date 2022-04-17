Джордан Пул – третий игрок в истории «Уорриорз», набравший 30+ очков в дебютном матче плей-офф

Защитник стал третьим игроком в истории «Уорриорз», который набрал 30 очков или больше в дебютном матче плей-офф. Двумя другими были (35) и Митч Ричмонд (30).

В субботу в первом матче серии первого раунда плей-офф против (123:107, 1-0) 22-летний защитник вышел в стартовой пятерке вместо Стефена Карри, который пропустил месяц из-за травмы.

Пул реализовал 9 из 13 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 7 из 8 с линии штрафных, а также сделал 3 передачи, 1 подбор и 3 потери за 30 минут на площадке.

Пул также стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 30+ очков и реализовал 5+ трехочковых в дебютном матче плей-офф. Ранее это удалось только Кайри Ирвингу (2015 год).

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА