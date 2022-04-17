Стефен Карри вышел со скамейки в 1-м матче серии против «Денвера» и набрал 16 очков

Разыгрывающий вышел со скамейки запасных в первом матче серии первого раунда плей-офф против (123:107, 1-0) и набрал 16 очков за 22 минуты.

Лидер «Уорриорз» пропустил ровно месяц из-за растяжения связок левого голеностопа. В четверг двукратный MVP поучаствовал в двусторонней игре на тренировке и сегодня вышел в первом матче плей-офф с ограничением игрового времени.

Карри вышел на паркет за 5:58 до конца первой четверти под бурные овации трибун. Он реализовал 5 из 13 с игры, включая 3 из 6 из-за дуги, сделал 4 передачи, 3 подбора, 1 перехват и 1 потерю.

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