Тристан Томпсон: «Некоторые игроки «Чикаго» сдались в серии с «Кливлендом» в 2015-м»

Центровой вспомнил серию плей-офф 2015-го года против своей нынешней команды, когда выступал за .

«Мы сильнее хотели победить, чем те парни, играли от сердца. Думаю, некоторые игроки «Буллс» сдались во второй или в третьей игре. Я не буду называть их имена», – заявил Томпсон.

В 2015-м году «Кливленд» обыграл «Чикаго» во втором раунде плей-офф со счетом 4-2. В том сезоне «Кавальерс» дошли до финала, где уступили «Голден Стэйт» (2-4).

В первом раунде плей-офф нынешнего сезона «Буллс» сыграют против действующего чемпиона «Милуоки». Первый матч серии состоится 17 апреля.

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА