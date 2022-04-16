«Пеликанс» стали 4-й командой в истории НБА, которая попала в плей-офф после 1-12 на старте

под руководством тренера-дебютанта Уилли Грина в пятницу выиграл у «Клипперс» (105:101) в решающем матче плей-ин и попал в плей-офф с 8-го места на Западе.

«Пеликанс» начали регулярный чемпионат с результатом 1-12. Они стали 4-й командой в истории НБА, которая стартовала с 1-12 или 0-13 и попала в плей-офф.

Ранее подобное удавалось «Буллс» в сезоне-1967/68, «Кавальерс» в сезоне-1984/85 и «Санз» в сезоне-1996/97.

«Новый Орлеан» завершил регулярку с результатом 36-46 на 9-м месте в Западной конференции. Звездный форвард Зайон Уильямсон не провел ни одного матча в сезоне из-за травмы и перенесенной операции.

«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА