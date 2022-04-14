Зайон Уильямсон не вернется в строй, даже если «Пеликанс» выйдут в плей-офф

Форвард «Нового Орлеана» не будет играть в пятницу против «Клипперс» и не примет участие в первом раунде плей-офф, если его команде удастся в него выйти, сообщает инсайдер Флетчер Макел.

Игрок планирует вернуться в строй к началу тренировочного лагеря, который состоится в сентябре.

Ранее сегодня были опубликованы кадры с разминки, на которых Зайон исполняет данк с разворотом на 360 градусов.

Уильямсон не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за перелома стопы, который получил прошлым летом. Зайон перенес операцию и с тех пор восстанавливается.

В пятницу «Пеликанс» сыграют с за 8-е место в Западной конференции.

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