Пол Джордж пропустит матч плей-ин против «Нового Орлеана» по требованиям протокола по коронавирусу

Теги Клипперс Новый Орлеан НБА НБА плей-офф Пол Джордж коронавирус Баскетбол

Звезда «Клипперс» Пол Джордж попал в протокол НБА по профилактике коронавируса и не примет участие в сегодняшнем матче плей-ин против «Нового Орлеана».

Победитель встречи между «Клипперс» и «Пеликанс» получит последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции и сыграет с «Финиксом» в первом раунде.

Ранее «Клипперс» проиграли «Миннесоте» за 7-е место на Западе. «Новый Орлеан» взял верх над «Сан-Антонио».

Джордж провел 31 матч в нынешнем сезоне, набирая в среднем 24,3 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи.

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