Пол Джордж пропустит матч плей-ин против «Нового Орлеана» по требованиям протокола по коронавирусу

Звезда попал в протокол НБА по профилактике коронавируса и не примет участие в сегодняшнем матче плей-ин против «Нового Орлеана».

Победитель встречи между «Клипперс» и «Пеликанс» получит последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции и сыграет с «Финиксом» в первом раунде.

Ранее «Клипперс» проиграли «Миннесоте» за 7-е место на Западе. взял верх над «Сан-Антонио».

Джордж провел 31 матч в нынешнем сезоне, набирая в среднем 24,3 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи.

«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА