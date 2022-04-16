Клинт Капела пройдет МРТ-обследование в связи с травмой колена

Центровой «Атланты» получил травму правого колена в первой половине матча плей-ин с «Кливлендом» (107:101).

Представители «Хоукс» надеются, что Капела избежал серьезного повреждения. Игроку предстоит пройти МРТ-обследование, которое назначено на субботу.

Капела получил травму в борьбе с , который упал на его ногу. Перед матчем в Кливленде средние показатели 27-летнего центрового составляли 11,1 очка и 11,9 подбора за игру.

В первом раунде плей-офф «Атланте» предстоит сыграть с «Майами». Серия стартует в воскресенье.

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