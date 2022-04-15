Джош Харт назвал журналиста «чертовски глупым» из-за его мнения об обмене между «Блэйзерс» и «Пеликанс»

Теги Новый Орлеан Портленд НБА Си Джей Макколлум Джош Харт Баскетбол

Защитник «Портленда» Джош Харт грубо отреагировал на слова спортивного журналиста Дуайта Джейнса, который назвал обмен Си Джей Макколлума в «Новый Орлеан» невыгодным для «Блэйзерс».

«Блэйзерс» обменяли игрока уровня Макколлума и не получили взамен даже стартового игрока или высокий выбор на драфте», – написал Джейнс в Twitter.

«Ты чертовски глупый», – прокомментировал слова журналиста 27-летний игрок.

Накануне дедлайна «Портленд» отправил Макколлума, Лэрри Нэнса и Тони Снелла в «Новый Орлеан» в обмен на Джоша Харта, Томаша Саторански, Никила Александер-Уокера и Диди Лозаду, а также защищенный пик первого раунда и два пика второго раунда. 

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