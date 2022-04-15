Макс Струс – о Лаури: «Лучший разыгрывающий в лиге»

Защитник Макс Струс высказал свое мнение о разыгрывающем команды .

«Соперники не так часто оставляют меня одного. Но у нас есть лучший разыгрывающий в лиге. Он хорошо справляется с тем, чтобы доставить мне мяч», – заявил Струс.

Лаури в первом сезоне за «Хит» набирал 13,4 очка, 4,5 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру. Флоридцы завершили регулярку на 1-м месте на Востоке с результатом 53-29.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов