«Торонто» показал видео в честь Кайла Лаури. Болельщики устроили бурные овации

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Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури в воскресенье впервые вернулся в Торонто на матч против «Рэпторс» после того, как его обменяли в «Хит» в прошлом межсезонье.

«Рэпторс» продемонстрировали трибьют-видео для своего бывшего игрока, а болельщики канадского клуба устроили ему бурные овации. Во время торжества Лаури вывел на площадку двух сыновей.

Лаури провел за «Торонто» девять сезонов (2012-2021) и помог завоевать первый в истории клуба чемпионский титул (2019).

НБА расследует переходы Кайла Лаури и Лонзо Болла и может наказать «Майами» и «Чикаго». Что за хаос?

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