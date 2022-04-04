«Торонто» показал видео в честь Кайла Лаури. Болельщики устроили бурные овации

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури в воскресенье впервые вернулся в Торонто на матч против «Рэпторс» после того, как его обменяли в «Хит» в прошлом межсезонье.

«Рэпторс» продемонстрировали трибьют-видео для своего бывшего игрока, а болельщики канадского клуба устроили ему бурные овации. Во время торжества Лаури вывел на площадку двух сыновей.

Лаури провел за девять сезонов (2012-2021) и помог завоевать первый в истории клуба чемпионский титул (2019).

НБА расследует переходы Кайла Лаури и Лонзо Болла и может наказать «Майами» и «Чикаго». Что за хаос?