В Торонто изготовили статую Кайла Лаури

Теги Кайл Лаури Майами Торонто НБА Баскетбол

Канадский информационный портал TSN представил видеоролик «Кайл Лаури: Статуя для Легенды».

В нем показаны кадры со скульптурой баскетболиста, которую сначала изготавливают, а затем размещают в разных местах Торонто.

Лаури провел девять сезонов за «Рэпторз» и стал чемпионом НБА в составе этой команды в 2019 году.

3 апреля защитник сыграет в гостевом матче против «Торонто» за «Майами», в который он перешел минувшим летом.

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