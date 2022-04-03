В Торонто изготовили статую Кайла Лаури

Канадский информационный портал TSN представил видеоролик : Статуя для Легенды».

В нем показаны кадры со скульптурой баскетболиста, которую сначала изготавливают, а затем размещают в разных местах Торонто.

Лаури провел девять сезонов за «Рэпторз» и стал чемпионом НБА в составе этой команды в 2019 году.

3 апреля защитник сыграет в гостевом матче против за , в который он перешел минувшим летом.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке