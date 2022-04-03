В Торонто изготовили статую Кайла Лаури

Канадский информационный портал TSN представил видеоролик «Кайл Лаури: Статуя для Легенды».
В нем показаны кадры со скульптурой баскетболиста, которую сначала изготавливают, а затем размещают в разных местах Торонто.
Лаури провел девять сезонов за «Рэпторз» и стал чемпионом НБА в составе этой команды в 2019 году.
3 апреля защитник сыграет в гостевом матче против «Торонто» за «Майами», в который он перешел минувшим летом.
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