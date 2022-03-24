Кайл Лаури – о перепалке в тайм-ауте: «Иногда страсти вырываются наружу»

Разыгрывающий прокомментировал эпизод, когда главный тренер и защитник устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Голден Стэйт».

«Парни в команде хотят выигрывать матчи. Они очень много работают. Иногда так случается, что страсти вырываются наружу. Происходит взрыв эмоцией, так бывает. Но для нас это ничего не значит. Мы разговариваем, мы обсудили этот момент и продолжаем работать дальше, развивать команду», – заявил Лаури.

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