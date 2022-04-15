Пивоваренная компания готова делать для Патрика Беверли кастомизированное пиво Bev Light

Теги светская хроника Клипперс Мемфис Миннесота НБА фото Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

Пивоваренная компания Bud Light предложила защитнику «Миннесоты» Патрику Беверли делать специально для него кастомизированное пиво Bev Light.

На пресс-конференции после победы «Миннесоты» над «Клипперс» в матче плей-ин Беверли рассказал, что в конце игры посоветовал бывшим одноклубникам «убираться домой». Позже он был оштрафован лигой за свои высказывания.

Компания уже показала, как может выглядеть банка пива, посвященная Беверли. На ней содержатся слова, сказанные баскетболистом.

Беверли написал в твиттере, что соглашается на предложение.

В первом раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с «Мемфисом».

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

Фото Bud Light

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