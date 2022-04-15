Пивоваренная компания готова делать для Патрика Беверли кастомизированное пиво Bev Light

Пивоваренная компания Bud Light предложила защитнику «Миннесоты» делать специально для него кастомизированное пиво Bev Light.

На пресс-конференции после победы «Миннесоты» над в матче плей-ин Беверли рассказал, что в конце игры посоветовал бывшим одноклубникам «убираться домой». Позже он был оштрафован лигой за свои высказывания.

Компания уже показала, как может выглядеть банка пива, посвященная Беверли. На ней содержатся слова, сказанные баскетболистом.

Беверли написал в твиттере, что соглашается на предложение.

В первом раунде плей-офф сыграет с .

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

Фото Bud Light