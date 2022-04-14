Джей Джей Редик: «Не надо смеяться над «Тимбервулвс» за то, как они праздновали победу в плей-ин»

Экс-игрок НБА, ныне эксперт считает, что «Тимбервулвс» могли позволить себе эмоционально отпраздновать победу над «Клипперс» в матче плей-ин.

вышла в плей-офф во второй раз с 2004 года и сыграет в первом раунде против «Мемфиса».

«Важно помнить о контексте. Карл-Энтони Таунс начинал еще с Флипом, которого не стало. Таунс потерял маму и нескольких членов семьи от коронавируса. У Патрика Беверли было огромное желание, он считал, что «Клипперс» проявили к нему неуважение.

Спортсменов ругают за то, что им все равно, но вот тут мы увидели обратный пример. Они показали, что им не все равно. Для них это очень важно. Для города это очень важно. Для болельщиков. Для команды. И мы будем смеяться над этим?» – сказал Редик.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить