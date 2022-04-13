Патрик Беверли: «Сказал игрокам «Клипперс», чтобы они убирались домой»

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На пресс-конференции после победы «Миннесоты» над «Клипперс» в матче плей-ин (109:104) репортер поинтересовался у защитника «Тимбервулвс» Патрика Беверли, что тот сказал в конце игры, стоя перед скамейкой своих бывших партнеров по команде.

«Я сказал, чтобы они убирались домой. До Лос-Анджелеса долго лететь, убирайтесь домой», – ответил Беверли.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

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