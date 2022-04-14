Патрик Беверли оштрафован на 30 000 долларов за комментарии после победы над «Клипперс»

Разыгрывающий «Миннесоты» оштрафован лигой на 30 000 долларов за «вопиющее использование ненормативной лексики» в комментариях после победы над «Клипперс» в матче плей-ин (109:104).

Во время пресс-конференции после матча репортер поинтересовался у Беверли, что тот сказал в конце игры, стоя перед скамейкой своих бывших партнеров по команде.

«Я сказал, чтобы они убирались домой. Долгого полета до Лос-Анджелеса, убирайтесь домой. Для меня это все серьезнее. Я отдал свою кровь, пот и слезы этой организации. Вы, ребята, знаете эту историю», – ответил Беверли.

Беверли выступал за с 2017 по 2021 год.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить