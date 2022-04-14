Пол Джордж – о поведении и словах Беверли: «Он устраивает шоу. Мне это нравится»

Форвард «Клипперс» высказался о поведении и послематчевых высказываниях экс-одноклубника .

благодя победе над вышла в плей-офф во второй раз с 2004 года и сыграет в первом раунде против «Мемфиса».

«Он устраивает это все ради шоу. Делает это для зрителей. Мне это нравится.

Я скучаю по этому, раньше он творил все эти вещи за нас. Это заводит всех в команде», – заявил Джордж.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить