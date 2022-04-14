Андре Игудала: «Дрю Холидэй – лучший по игре в защите своего времени»

Форвард высоко оценил разыгрывающего Дрю Холидэя и его навыки игры в защите.

– лучший в лиге по игре в защите, один из лучших защитных специалистов из всех, кого я видел, лучший по игре в защите своего времени.

Вы видели, что он сделал в финальной серии прошлого сезона. Он защищался против Криса Пола. Он защищался против Девина Букера. Им пришлось полностью изменить свою игру из-за него. Такие таланты появляются раз в поколение. Если брать Кайри, Стефа или Кевина в атаке, то он игрок того же уровня в защите», – заявил Игудала.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов