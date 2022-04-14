Бен Симмонс может дебютировать за «Нетс» в 4-м матче серии плей-офф против «Селтикс»

Разыгрывающий «Бруклина» планирует дебютировать за свою новую команду в 4-м, 5-м или 6-м матче серии первого раунда плей-офф против , сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Наиболее вероятная дата возвращения Симмонса – 25 апреля, когда «Нетс» будут принимать «Селтикс» на своей площадке в 4-м матче серии.

Австралиец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за травмы спины и психологических проблем. В феврале его обменяли из «Филадельфии» в «Бруклин», после чего он стал набирать форму в надежде сыграть в нынешнем сезоне.

По словам Уиндхорста, к концу этой недели Симмонс может начать участвовать в тренировках «5 на 5».

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