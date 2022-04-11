Стив Нэш: «Точных сроков восстановления Бена Симмонса пока нет»

Главный тренер «Бруклина» отреагировал на инсайдерскую информацию о том, что разыгрывающий Бен Симмонс увеличил интенсивность тренировок и может вернуться в строй во время первого раунда плей-офф.

«Точных сроков восстановления на данный момент нет. Очевидно только то, что для возвращения он должен выполнить ряд требований», – заявил Нэш.

По словам канадца, Симмонс пока не начал бегать и набирать кондиции. Во время занятий он по-прежнему не выполняет упражнения на полной скорости.

«Нетс» для попадания в плей-офф необходимо пройти турнир плей-ин.

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