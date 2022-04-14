Джейсон Тейтум – о Симмонсе: «Пока готовимся к тем, кто есть в составе «Нетс»

Форвард «Селтикс» высказался по поводу возможного дебюта за «Нетс» по ходу серии первого раунда между командами.

«Если Симмонс будет играть, мы будем говорить об этом по факту. Ну а пока готовимся к тем, кто есть в составе «Нетс», – заявил Тейтум.

Симмонс в последнее время увеличил тренировочную активность. Австралиец пока так и не играл за «Бруклин» после февральского обмена на фоне проблем со спиной.

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