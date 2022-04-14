Джейсон Тейтум – о Симмонсе: «Пока готовимся к тем, кто есть в составе «Нетс»

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу возможного дебюта Бена Симмонса за «Нетс» по ходу серии первого раунда между командами.
«Если Симмонс будет играть, мы будем говорить об этом по факту. Ну а пока готовимся к тем, кто есть в составе «Нетс», – заявил Тейтум.
Симмонс в последнее время увеличил тренировочную активность. Австралиец пока так и не играл за «Бруклин» после февральского обмена на фоне проблем со спиной.
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