Бен Симмонс может вернуться в первом раунде плей-офф (Шэмс Чарания)

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс может вернуться на площадку в матчах первого раунда плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Игрок увеличивает свою рабочую нагрузку и, как ожидается, продолжит это делать. Если он продолжит укреплять ноги и спину, то сможет справиться со своими проблемами в скором времени.
Ранее сообщалось, что появление Симмонса в нынешнем сезоне маловероятно.
Австралиец столкнулся с повреждением спины и набирает форму после длительного отсутствия игровой практики. 25-летний разыгрывающий не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.
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