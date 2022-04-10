Бен Симмонс может вернуться в первом раунде плей-офф (Шэмс Чарания)

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Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс может вернуться на площадку в матчах первого раунда плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Игрок увеличивает свою рабочую нагрузку и, как ожидается, продолжит это делать. Если он продолжит укреплять ноги и спину, то сможет справиться со своими проблемами в скором времени.

Ранее сообщалось, что появление Симмонса в нынешнем сезоне маловероятно.

Австралиец столкнулся с повреждением спины и набирает форму после длительного отсутствия игровой практики. 25-летний разыгрывающий не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

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