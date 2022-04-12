Стив Нэш – о возможном дебюте Симмонса в плей-офф: «Еще одна задача, но нам бы хотелось заняться ее решением»

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По словам главного тренера «Бруклина» Стива Нэша, в команде готовы заняться вопросом интеграции в состав защитника Бена Симмонса прямо по ходу плей-офф в случае восстановления австралийца.

«Еще одна задача, но нам бы хотелось заняться ее решением, это точно. Так что посмотрим. Если Бен на каком-то этапе будет готов играть, будет здорово заняться встраиванием его в состав, разобраться с тем, как он может помочь команде, когда провел с нами не так много времени», – заявил Нэш.

Симмонс продолжает набирать форму и восстанавливаться после возникновения проблем со спиной. Существует вероятность, что он будет готов дебютировать за «Нетс» по ходу первого раунда плей-офф.

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