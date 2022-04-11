Стали известны пары плей-ин и сетка плей-офф НБА

В воскресенье в НБА завершился регулярный чемпионат, после чего стали известны пары турнира плей-ин и сетка плей-офф.

Плей-ин

Запад

«Миннесота» (7) – «Клипперс» (8)

«Новый Орлеан» (9) – «Сан-Антонио» (10)

Восток

«Бруклин» (7) – «Кливленд» (8)

«Атланта» (9) – «Шарлотт» (10)

Запад

«Финикс» (1) – восьмая команда

«Мемфис» (2) – седьмая команда

(3) – «Денвер» (6)

«Даллас» (4) – «Юта» (5)

Восток

(1) – восьмая команда

(2) – седьмая команда

«Милуоки» (3) – (6)

«Филадельфия» (4) – «Торонто» (5).

Плей-офф стартует в субботу, 16 апреля.

Твиттер НБА

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает