Стали известны пары плей-ин и сетка плей-офф НБА

В воскресенье в НБА завершился регулярный чемпионат, после чего стали известны пары турнира плей-ин и сетка плей-офф.
Плей-ин
Запад
«Миннесота» (7) – «Клипперс» (8)
«Новый Орлеан» (9) – «Сан-Антонио» (10)
Восток
«Бруклин» (7) – «Кливленд» (8)
«Атланта» (9) – «Шарлотт» (10)
Запад
«Финикс» (1) – восьмая команда
«Мемфис» (2) – седьмая команда
«Голден Стэйт» (3) – «Денвер» (6)
«Даллас» (4) – «Юта» (5)
Восток
«Майами» (1) – восьмая команда
«Бостон» (2) – седьмая команда
«Милуоки» (3) – «Чикаго» (6)
«Филадельфия» (4) – «Торонто» (5).
Плей-офф стартует в субботу, 16 апреля.
Твиттер НБА
Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает