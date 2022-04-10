Дрю Холидэй сыграл 8 секунд и получил бонус 306 000 долларов

Разыгрывающий намеренно сфолил на восьмой секунде матча против и был заменен, после чего не появлялся на площадке.

Таким образом, игрок провел 67-ю встречу в нынешнем сезоне. Также он преодолел планку в 3,15 подбора в среднем за игру (у Холидэя – 4,6).

Выполнения данных условий гарантировали разыгрывающему бонус в размере 306 000 долларов по текущему контракту.

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