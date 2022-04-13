Чарльз Баркли: «Бруклину» ни за что не победить «Бостон»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что у «Бруклина» нет шансов на победу в серии первого раунда плей-офф против .

ни за что не победить «Бостон».

У «Нетс» есть два отличных игрока, и оба сегодня сыграли на пределе своих возможностей. был великолепен в передачах и защите. сыграл просто потрясающе. Я уверен, что сейчас им не победить «Селтикс».

Все эти дураки из других утренних ток-шоу могут забыть об этом. Эти парни провели потрясающий матч и еле-еле обыграли посредственную команду «Кавальерс», – заявил Баркли.

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