Брюс Браун: «У «Селтикс» нет Роберта Уильямса, поэтому сейчас они не так сильны в трехсекундной зоне»

Форвард «Бруклина» Брюс Браун после победы над «Кливлендом» в плей-ин (115:108) рассказал, как его команда может остановить «Бостон» в первом раунде плей-офф.
«Нельзя позволить Джейсону Тейтуму набрать 50 очков. Нужно играть с ними в силовой манере.
У них нет Роберта Уильямса, поэтому сейчас они не так сильны в трехсекундной зоне. Можно атаковать Эла Хорфорда и Даниэля Тайса. Отсутствие в их составе Роберта Уильямса играет важное значение», – сказал Браун.
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