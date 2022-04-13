Брюс Браун: «У «Селтикс» нет Роберта Уильямса, поэтому сейчас они не так сильны в трехсекундной зоне»

Форвард «Бруклина» после победы над «Кливлендом» в плей-ин (115:108) рассказал, как его команда может остановить в первом раунде плей-офф.

«Нельзя позволить Джейсону Тейтуму набрать 50 очков. Нужно играть с ними в силовой манере.

У них нет , поэтому сейчас они не так сильны в трехсекундной зоне. Можно атаковать и . Отсутствие в их составе Роберта Уильямса играет важное значение», – сказал Браун.

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