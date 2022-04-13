Кайри Ирвинг – о серии против «Бостона»: «Вы увидите зрелищный баскетбол»

Разыгрывающий «Бруклина» поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф против своей бывшей команды .

«Я очень хорошо знаю эту команду, и они очень хорошо знают нас. Это будет напряженная серия.

И как только мяч будет подброшен в воздух, вы увидите зрелищный баскетбол», – заявил Ирвинг.

«Это будет не так просто, я вам точно скажу», – добавил .

Ирвинг помог «Нетс» одержать победу над «Кавальерс» (115:108) в первом матче плей-ин и обеспечить себе итоговое седьмое место. Кайри набрал 34 очка, реализовав 12 из 15 бросков с игры, и сделал 12 передач.

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