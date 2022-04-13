Кайри Ирвинг завершил первую половину матча против «Кливленда» попаданием под сирену, реализовав 9 из 9

Разыгрывающий «Бруклина» завершил первую половину матча плей-ин против фантастическим попаданием под сирену.

Ирвинг реализовал 9 из 9 с игры и набрал 20 очков в первой половине встречи. Это второй результат в его карьере по количеству попаданий без единого промаха за половину матча. 31 января 2020 года Ирвинг реализовал 10 из 10 в первой половине матча против «Чикаго».

«Нетс» победили «Кавальерс» со счетом 115:108 и вышли в плей-офф, где встретятся с «Селтикс». Ирвинг набрал 34 очка и сделал 12 передач.

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