Кевин Дюрэнт: «Хорфорд и Тайс умеют то же самое, что и Уильямс. Забросить через них будет непросто»

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Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт возразил своему партнеру по команде Брюсу Брауну, который отметил отсутствие в составе «Бостона» центрового Роберта Уильямса.

Браун считает, что в отсутствие Уильямса «Нетс» смогут легко атаковать трехсекундную зону соперника.

«Эти два парня, Эл Хорфорд и Даниэль Тайс, умеют то же самое, что и Уильямс. Забросить через них будет непросто, это уж точно.

Мы уважаем соперников. Не нужно рассказывать, как мы будем против них играть. Мне это не понравилось. Не нужно болтать об этом. Нужно просто выходить и играть», – сказал Дюрэнт.

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