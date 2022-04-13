Кевин Дюрэнт: «Хорфорд и Тайс умеют то же самое, что и Уильямс. Забросить через них будет непросто»

Звездный форвард «Бруклина» возразил своему партнеру по команде , который отметил отсутствие в составе центрового Роберта Уильямса.

Браун считает, что в отсутствие Уильямса «Нетс» смогут легко атаковать трехсекундную зону соперника.

«Эти два парня, и , умеют то же самое, что и Уильямс. Забросить через них будет непросто, это уж точно.

Мы уважаем соперников. Не нужно рассказывать, как мы будем против них играть. Мне это не понравилось. Не нужно болтать об этом. Нужно просто выходить и играть», – сказал Дюрэнт.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает