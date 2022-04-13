Патрик Беверли оштрафован на 25 000 долларов за неподобающее поведение по отношению к судье

Разыгрывающий «Миннесоты» оштрафован на 25 000 долларов за неподобающее поведение по отношению к судье. НБА объявила об этом незадолго до начала матча турнира плей-ин между «Миннесотой» и «Клипперс» (109:104).

Беверли получил штраф за инцидент, который произошел в последнем матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (120:124) 10 апреля. Покидая площадку после удаления за второй технический фол, игрок выкрикнул в адрес судьи Дэвида Гатри: «Ты мусор».

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить