«Миннесота» вышла в плей-офф во второй раз с 2004 года

одержала победу над (109:104) в первом раунде турнира плей-ин и обеспечила себе 7-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Мемфисом», занявшим второе место.

«Тимбервулвс» вышли в плей-офф во второй раз с 2004 года. В 2018 году они проиграли «Хьюстону» со счетом 1-4 в первом раунде.

Лидер «Миннесоты» выбыл из игры из-за шести фолов за 7:34 до конца четвертой четверти, набрав всего 11 очков (3 из 11 с игры).

и Д’Анджело Расселл стали самыми результативными в составе победителей, набрав 30 и 29 очков соответственно. Патрик Беверли, игравший за «Клипперс» с 2017 по 2021 год, сделал 11 подборов и задавал тон в обороне.

Лучшим в составе «Клипперс» стал , который набрал 34 очка, 7 подборов и 5 передач. Команда Тайрона Лю все еще может выйти в плей-офф, если обыграет победителя матча между «Новым Орлеаном» и «Сан-Антонио».

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить