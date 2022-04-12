Леброн хотел бы видеть Марка Джексона главным тренером «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» одобряет идею пригласить на пост главного тренера команды.

Как сообщает The Athletic, игрок был в восторге, когда узнал о возможном назначении специалиста.

Джексон возглавлял с 2011-го по 2014-й год. В последние годы он работал телевизионным экспертом ESPN.

«Лейкерс» уволили с должности главного тренера после того, как команда не вышла в плей-офф нынешнего сезона.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века