Стив Керр об 11 бросках Джимми Батлера: «Я должен найти способ больше вовлекать его в игру»

Керр о 11 бросках Батлера: Я должен найти способ больше вовлекать его в игру.

В последних двух матчах «Голден Стэйт» (оба закончились поражением) звездный форвард Джимми Батлер исполнил суммарно 22 броска, попав 9 из них.

После поражения от «Портленда» (131:136) главный тренер «Уорриорс» Стив Керр признал, что одной из самых больших проблем стало вовлечение Батлера в атакующие действия.

«Да, сегодня у него 11 бросков. Что ж, я должен найти способ больше вовлекать его в игру. То есть, я не считаю, что игра Джимми зависит от количества бросков, которые он выполняет, но нам нужны его очки. Нам нужен его розыгрыш.

В прошлом году мы лучше справлялись с тем, чтобы ставить его в позицию для атаки. И для создания бросков другим игрокам. Нам нужно вернуться к такому типу контроля над игрой, когда мы отдаем ему мяч в позиционном нападении, особенно когда Стефа нет на площадке. 

Сейчас наша игра немного более хаотична и случайна. Нам нужно более целенаправленно использовать определенные схемы, где мы знаем, что сможем отдать ему мяч. В матче с «Миннесотой» у него было подряд четыре владения, когда он даже не касался мяча, а Стефа не было на паркете.

И это моя работа. А игрокам нужно понять эту мысль. Я не могу назначать розыгрыш каждый раз, да и не хочу. И поэтому мы должны найти способ, совместно, с тренерским штабом и игроками, чтобы обеспечить игру через Джимми», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Кензо Фукуды в соцсети X
