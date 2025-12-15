Леброн Джеймс о соперничестве с Диллоном Бруксом: «Мы просто соревнуемся и действуем друг другу на нервы»

Джеймс высказал свои мысли по поводу Брукса.

Соперничество между форвардом «Лейкерс » Леброном Джйемсом и форвардом «Финикса » Диллоном Бруксом тянется еще с 2023 года, когда Брукс заявил, что ему нравится «дразнить медведей».

В сегодняшнем матче темперамент Брукса вышел ему боком: он забил важный трехочковый в близкой концовке , выведя свою команду вперед, но тут же заработал удаление за толчок Джеймса после свистка.

После матча Джеймс охарактеризовал свои отношения с Бруксом

«Мне просто нравится соревноваться. Он будет бороться. Я буду бороться. Действуем друг другу на нервы. Стараемся при этом не переходить черту. Я обычно до этого не дохожу. Но мы просто соревнуемся, и так было почти до самого конца игры», – сказал Джеймс .