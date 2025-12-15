  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс о соперничестве с Диллоном Бруксом: «Мы просто соревнуемся и действуем друг другу на нервы»
7

Леброн Джеймс о соперничестве с Диллоном Бруксом: «Мы просто соревнуемся и действуем друг другу на нервы»

Джеймс высказал свои мысли по поводу Брукса.

Соперничество между форвардом «Лейкерс» Леброном Джйемсом и форвардом «Финикса» Диллоном Бруксом тянется еще с 2023 года, когда Брукс заявил, что ему нравится «дразнить медведей».

В сегодняшнем матче темперамент Брукса вышел ему боком: он забил важный трехочковый в близкой концовке, выведя свою команду вперед, но тут же заработал удаление за толчок Джеймса после свистка.

После матча Джеймс охарактеризовал свои отношения с Бруксом

«Мне просто нравится соревноваться. Он будет бороться. Я буду бороться. Действуем друг другу на нервы. Стараемся при этом не переходить черту. Я обычно до этого не дохожу. Но мы просто соревнуемся, и так было почти до самого конца игры», – сказал Джеймс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
logoФиникс
logoДиллон Брукс
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бешеный Леброн рамсил с Бруксом всю игру. Спровоцировал удаление и спас безвольных «Лейкерс»
сегодня, 07:20
Букер о фоле на Джеймсе за 3 секунды до конца: «Судья сказала, что я попал ему по запястью. Это ложь»
сегодня, 07:04
Леброн Джеймс сорвался на судью, хватая его за руки после стычки с Диллоном Бруксом
сегодня, 06:05Видео
Главные новости
Кайл Кузма о поражении от «Бруклина»: «Мы уступили с разницей в 45 очков команде, которая, сама стремится проиграть»
2 минуты назад
Дуэйн Уэйд: «В том, как Шэй Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого»
25 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Хьюстон» и другие матчи
54 минуты назад
«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку
58 минут назад
«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
сегодня, 16:26
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Автодор»
сегодня, 16:12Live
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
сегодня, 15:39
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
сегодня, 14:55
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
сегодня, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
40 минут назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встречается с «Каршиякой»
сегодня, 16:29Live
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» играет с «Енисеем»
сегодня, 16:11Live
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
сегодня, 15:22
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26