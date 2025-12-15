1

Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»

15 декабря в чемпионате Турции прошел один матч.

«Каршияка» в гостях обыграла «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 11-0, Фенербахче – 10-1, Бахчешехир – 9-2, Тюрк Телеком – 8-4, Галатасарай – 7-4, Анадолу Эфес – 6-5, Тофаш – 6-5, Трабзонспор – 6-5, Эсенлер Эроспор – 5-6, Меркезефенди – 4-7, Петким Спор – 4-7, Мерсин – 4-7, Бурсаспор – 4-8, Маниса – 3-8, Каршияка – 2-9, Бююкчекмедже – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
logoБююкчекмедже
logoКаршияка
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Главные новости
«Даллас» намерен сохранять конкурентоспособность до конца сезона
9 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» взял верх над «Автодором»
29 минут назадLive
Кайл Кузма о поражении от «Бруклина»: «Мы уступили с разницей в 45 очков команде, которая сама стремится проиграть»
50 минут назад
Дуэйн Уэйд: «В том, как Шэй Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого»
сегодня, 17:18
НБА. «Бостон» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 16:49
«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку
сегодня, 16:45
«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
сегодня, 16:26
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
сегодня, 15:39
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
сегодня, 14:55
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
33 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
44 минуты назад
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
сегодня, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
сегодня, 15:22
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26