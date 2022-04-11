Скип Бэйлесс: «Джинни Басс уволила Вогеля только сейчас, наказывая Леброна за Расса»

Телеведующий Скип Бэйлесс отреагировал на новость о грядущей отставке главного тренера «Лейкерс» .

«Срочная новость: пишут, что уволили Вогеля. Почему эта новость не появилась 1 января? Потому что Джинни Басс решила наказать Леброна за то, что он продавил вариант с . Она как бы сказала: «Ты сам застелил эту постель, теперь лежи тут до конца сезона». В команде уже давно перестали слушать Вогеля», – написал Бэйлесс в твиттере.

«Лейкерс» в нынешнем сезоне не попали в зону плей-ин, заняв 11-е место на Западе.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века