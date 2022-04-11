Леброн Джеймс: «Уважаю Фрэнка Вогеля как тренера и как человека»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что ему ничего неизвестно о решении клуба отправить в отставку , и что он относится к главному тренеру команды с большим уважением.

«Мне ничего не говорили об этом. Я видел сообщения, как и все остальные.

Я уважаю Фрэнка как тренера и как человека. Он полностью отдается игре. Я не знаю, что будет дальше с Фрэнком, но я испытываю к нему только уважение», – сказал Леброн.

Леброн Джеймс еще когда-нибудь сыграет в финале?

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века