Леброн Джеймс: «Уважаю Фрэнка Вогеля как тренера и как человека»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что ему ничего неизвестно о решении клуба отправить в отставку Фрэнка Вогеля, и что он относится к главному тренеру команды с большим уважением.
«Мне ничего не говорили об этом. Я видел сообщения, как и все остальные.
Я уважаю Фрэнка как тренера и как человека. Он полностью отдается игре. Я не знаю, что будет дальше с Фрэнком, но я испытываю к нему только уважение», – сказал Леброн.
Леброн Джеймс еще когда-нибудь сыграет в финале?
Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века