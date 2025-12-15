Ожидается, что «Голден Стэйт» конвертирует контракт Пэта Спенсера в стандартный

Спенсер, скорее всего, получит от «Уорриорс» стандартное соглашение.

По информации инсайдера Марка Стейна, защитник «Голден Стэйт » Пэт Спенсер рассматривается в лиге как один из главных кандидатов на преобразование двустороннего контракта в стандартный до конца года.

Спенсер находится в ситуации, похожей на ситуацию Райана Нембхарда из «Далласа». Как и все баскетболисты с двусторонними контрактами, Спенсер может сыграть максимум в 50 матчах регулярного сезона по своему текущему соглашению.

До сих пор Спенсер находился с командой на каждой игре сезона. Он либо выходил на площадку, либо был в активном ростере в 27 матчах, включая те восемь игр, в которых он непосредственно не участвовал. Таким образом, по лимиту для двусторонних игроков у него осталось 23 игры. При таком темпе Спенсер исчерпает свои 50 матчей к концу января.