Чарльз Баркли: «Лейкерс» сделали Вогеля и Расса козлами отпущения. Больше виноват тот, кто собрал всех этих старикашек»

Член Зала славы, эксперт рассказал, кто виноват в неудачном сезоне «Лейкерс».

«Кто бы ни собрал в одну команду всех этих старикашек, вот кто заслужил львиную долю вины. Они весь год делали Фрэнка и Расса козлами отпущения. Но, как я и говорил вам с самого первого дня, у этой команды был единственный шанс на конкурентоспособность – это . И совершенно очевидно, что он не сделал то, что должен был сделать. Но винить Фрэнка и Расса в том, что они собрали вместе все эти старые задницы...» – заявил Баркли.

«Лейкерс» финишировали на 11-м месте в Западной конференции.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века